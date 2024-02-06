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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

عرض فيلم فوي فوي فوي في مهرجان روتردام السينمائي الدولي

محمد فراج
محمد فراج

نجح فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" في لفت الأنظار خلال عرضه الأوروبي الأول بمهرجان روتردام السينمائي الدولي، فيما حصد جائزة أفضل فيلم مصري في 2023 من جمعية نقاد السينما المصرية بالتزامن مع عرضه في مهرجان أوستلاند السينمائي ببلجيكا.


كان المهرجان قد رفع لافتة كامل العدد خلال العرضين الخاصين بالفيلم في الدورة الـ53 من مهرجان روتردام السينمائي الدولي ضمن نشاط برنامج Limelight التابع لـ IFFR، والمعروف بكونه محطة العروض الأولى في أوروبا لأبرز الأفلام السينمائية من جميع أنحاء العالم. مع الإقبال الجماهيري أقيم عرض ثالث له في اليوم الأخير للمهرجان الذي وصف الفيلم بالأكثر تفضيلاً ومشاهدة لجمهور كما اختاره ضمن أبرز 3 أفلام على الموقع الرسمي له وخلال مشاركته في مهرجان أوستلاند السينمائي ببلجيكا، حظي الفيلم باستقبال جماهيري حافل.


فيما تزامن عرضه بإعلان جمعية نقاد السينما المصريين وعضو الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) اختيار ڤوي! ڤوي! ڤوي! للمخرج عمر هلال أحسن فيلم مصري في 2023 ، بعد حصوله على الأغلبية ، حيث حصل ڤوي! ڤوي! ڤوي! على 10 أصوات من بين 19 ناقدًا وناقدة شكلوا لجنة التحكيم برئاسة الناقد خالد محمود، تعد جائزة النقاد السنوية تقليدًا راسخًا لجمعية نقاد السينما المصريين، تقيمه الجمعية بانتظام منذ تأسيسها عام 1972 بإشراف من الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، بغرض إبراز الأفضل في السينما المحلية والعالمية، والمساهمة في إثراء الثقافة السينمائية بين نقاد السينما وممارسيها وجمهورها العريض.


يذكر أن فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! يمثل مصر في ترشيحات أفضل فيلم دولي لجوائز الأوسكار 2024. بعدما تم عرضه في مصر والدول العربية والجدير بالذكر أنه تصدر شباك التذاكر ، حقق أعلى الإيرادات وردود أفعال إيجابية من جمهور السينما والنقاد.
ڤوي! ڤوي! ڤوي! يروي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها  صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقاه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

فوي فوي فوي الأفلام السينمائية الإقبال الجماهيرى الاتحاد الدولي للنقاد السينما المصرية

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