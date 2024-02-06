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حقيقة رفع فائدة شهادة الـ 27٪

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن  تغطية عن بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.


من جانبه لم يحرك البنك الأهلى أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت على الجنيه المصري التي يصل مستوى العائد لديه إلى 27% للشهادة أجل سنة، و19% للشهادة أجل 3 سنوات.

كما قرر البنك الأهلي المصري رفع سعر الفائدة 0.5% على شهادات الاستثمار فئتي «أ» و«ب» للعائد الثابت على الجنيه المصري ذات الآجال المختلفة «سنة وسنتين و3 سنوات»، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني، ورفع أيضا البنك الأهلي سعر الفائدة على شهادات الادخار متغيرة العائد والحسابات الجارية 2% بداية من أول فبراير، لارتباطها بأسعار الفائدة لدى البنك المركزي (كوريدور) أي تنخفض وترتفع على العملاء القائمين أو الجدد مع كل تحرك من البنك المركزي بشكل تلقائي دون تدخل من البنك، وفق شروط هذا النوع من الأوعية.


أيضا رفع البنك الأهلي سعر الفائدة 1.5% على الودائع الثابتة بالجنيه المصري قصيرة الأجل وطبق رفع سعر الفائدة على شهادات الاستثمار فئتي «أ» و«ب» للعائد الثابت، بداية من أمس الإثنين 5 فبراير من العام الجاري.

اما عن أسعار شهادات البنك الأهلي الجديدة  ف-الشهادة فئة «ب»أجل سنة: تم زيادة سعر الفائدة السنوي إلى 12% يصرف العائد شهريا.

والشهادة فئة «ب» أجل سنتين: تم رفع سعر الفائدة السنوي إلى 12.5% يصرف العائد كل 3 شهور.
اما الشهادة فئة «ب» أجل 3 سنوات: تم رفع سعر الفائدة السنوي إلى 15% يصرف العائد كل 3 شهور.

وشهادة فئة «أ» أجل 10 سنوات: تم رفع سعر الفائدة السنوي إلى 12% ويصرف العائد بشكل تراكمي في نهاية مدة الشهادة.

وعن أسعار ودائع البنك الأهلي الجديدة فرفع البنك الأهلي المصري العائد كذلك على الودائع بمعدل 1.5% وذلك بعد قرار البنك المركزي الأخير بزيادة معدلات الفائدة 200 نقطة أساس ويكون الحد الأدني للوديعة 1000 جنيه و100 ألف جنيه للوديعة أقل من شهر، وتكون مدة الوديعة من أسبوع وحتى 7 سنوات.

وبالنسبة للوديعة من أسبوع وحتى 15 يوما يكون العائد 7.50% بدلا من 6%، والوديعة من 15 يوما وأقل من شهر 7.50% بدلا من 6% ومن شهر إلى أقل من شهرين 9% بدلا من 7.50%، ومن شهرين إلى أقل من 3 شهور 9% بدلا من 7.50% أيضا ومن 3 شهور وأقل من 6 شهور العائد يكون 9.50% بدلا من 8%، وهو نفس العائد بالنسبة للشهادة من 6 شهور وأقل من سنة.

واخيرا بالنسبة  للوديعة من سنة لأقل من سنتين 10% بدلا من 8.50% وهو نفس العائد للوديعة من سنتين وأقل من 3 سنوات وللوديعة من 3 سنوات لأقل من 4 سنوات ومن 4 سنوات لأقل من 5 سنوات يكون العائد 9.50% بدلا من 8% وللوديعة من 5 سنوات وأقل من 6 سنوات ومن 6 سنوات ولأقل من 7 سنوات ومن 7 سنوات فأكثر، فيكون العائد 9.25% بدلا من 7.75% .

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

شهادات استثمار شهادة ادخار بنك

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