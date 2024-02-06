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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بين السطور الحلقة 8.. محمد علاء يحاول التحرش بالفنانة سلمى أبو ضيف

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة 8 من مسلسل بين السطور، وظهرت سلمى أبو ضيف في بداية الحلقة وهي تواسي جيمي اندرسون ( محمد علاء جاميكا) بسبب تشويه سمعته على السوشيال ميديا.

 

وتقابل سلمى أبو ضيف جيمي اندرسون ( محمد علاء جاميكا) لتطلب منه يظهر معها في البرنامج، وبعدها يعرف من مدير أعماله يحيى ( باسل الزارو) أن هند تسببت في تشويه سمعته ببرنامجها.

 

وتحاول سلمى أبو ضيف تواسيه بسبب انهياره من البكاء وصدمته في هند ( صبا مبارك) وبعدها يحاول يتحرش بـ سلمى أبو ضيف، ولكنها توقفه عند حده، ويطردها من سيارته.

 

 

مسلسل بين السطور يعرض على قناة MBC الساعة 5 مساء، وعلى قناة ON الساعة 8 مساء، ويضم العمل عدد كبير من النجوم من أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، ناردين فرج، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

 

 

وتشارك سلمى أبو ضيف في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وتعد أول بطولة مطلقة لـ سلمى أبو ضيف في الدراما التليفزيونية.

الدراما التليفزيونية احمد فهمي السوشيال ميديا الفنانة سلمى أبو ضيف بين السطور

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