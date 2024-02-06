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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

أحمد الفيشاوي ونسرين طافش.. أبطال فيلم "السيستم" في العرض الخاص بالتجمع| صور

صدى البلد

أقيم مساء اليوم، العرض الخاص لفيلم "السيستم " بإحدى سينمات التجمع  بحضور أبطاله أحمد الفيشاوي وبسنت شوقي ونسرين طافش وغيرهم.

 

 

وفيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

 

 

وفيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

 

يعد فيلم "السيستم" أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية

السيستم احمد الفيشاوي أحمد مصطفى بسنت شوقي الفيشاوي طارق لطفي

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