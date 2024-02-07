استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

أثار مسلسل "حالة خاصة" الذي عُرض خلال الفترة الماضية إعجاب العديد من الجمهور، كما ألقى الضوء على إحدى الاضطرابات التي انتشرت مؤخراً، لذا أجرى موقع صدى البلد حواراً مع الدكتور جمال عبد الباسط استشاري مخ وأعصاب الأطفال والاضطرابات النمائية العصبية.

وذلك للكشف عن مفهوم التوحد وأسباب الإصابة به، مع شرح علاماته، وكيف يمكن الشفاء منه من خلال خطوات معينة.

وعلق الدكتور جمال عبد الباسط على حالة التوحد التي عُرضت في مسلسل حالة خاصة، وقال إن مسلسل "حالة خاصة" عرض حالة متقدمة من حالات التوحد وهو قدرة الشاب على التواصل وفهم مشاعر الأخرين.

وأكد استشاري مخ وأعصاب الأطفال والاضطرابات النمائية العصبية على أن هذه المرحلة لا يصل إليها مريض التوحد إلا بعد مجهود كبير من الأب والأم وفريق عمل متكامل.

كما عرف الدكتور جمال عبد الباسط استشاري مخ وأعصاب الأطفال والاضطرابات النمائية العصبية، التوحد بأنه نوع من الاضطرابات الجينية، فهناك العديد من الجينات لها علاقة بالاضطرابات التوحدية.

وهذا الاستعداد الجيني يتكامل مع عوامل بيئية، وتظهر أعراض التوحد من سن عام إلى سن عامين، ولكن يُفضل ألا يتم تشخيصه قبل سن الثلاث سنوات.

للمزيد من التفاصيل حول أسباب وأعراض التوحد، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: