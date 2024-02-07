بعد بتر ساقة.. شاهد الصور الأولى للممثل فادي إبراهيم من داخل المستشفى

نشر الفنان طوني كيوان، صوراً من غرفة المستشفى للفنان فادي ابراهيم عبر حسابه على "انستجرام.



وظهر في الصور كيوان مع ابراهيم، والعميد الركن جان نهرا.

ويذكر ان أصابت الفنان اللبناني فادي إبراهيم، وأسرته ومحبيه فاجعة ، بعد ما أُصيب بأزمة صحية سيئة، أدت في النهاية إلى بتر ساقه.



بتر ساق الفنان فادي إبراهيم

وأكدت نقابة المهن التمثيلية في لبنان أن الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم متدهورة، وأنها ليست على ما يرام، خاصة أنه يمكث في المستشفى وتعرض لبتر ساقه، إثر تعرضه لوعكة صحية، جراء إصابته بمرض السكري الذي تسبب في النهاية في بتر إحدى ساقيه.

طلبت نقابة الممثلين في لبنان، من أعضائها التبرع بالدم لصالح الفنان فادي إبراهيم في تلك الفترة الصعبة، نتيجة تدهور حالته الصحية بشكل كبير بسبب إصابته بالتهاب في الدم ناتج عن جلسات غسيل الكلى التي أجراها، حيث أصبح الآن في مواجهة خطر فقدان أعضاء أخرى من جسده.