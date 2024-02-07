لماذا تراجع الدولار وإلى أين سيتجه؟.. خبراء الاقتصاد يجيبون

شهدت الأيام القليلة الماضية، تراجعات قوية في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، حيث فقد سعر الدولار نحو 15 جنيها من قيمه أمام الجنيه.

قال علي الادريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن سعر الدولار في السوق الموازي شهدت تراجعات قوية خلال اليومين الماضيين.

وأضاف علي الادريسي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا التراجع يعود إلى مجموعة من الأخبار، من بينها الوصول إلى اتفاق مع اشقاء عرب لضخ استثمارات داخل البلاد، بالإضافة إلى قرب الوصول لإتفاق مع صندوق النقد.

وأوضح أن هذه الاخبار أدت إلى حدوث محاولات لدى حائزي الدولار والمضاربين فبدأت حركات بيع قوية أدت إلى تراجع السعر.

وعن مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، قال الادريسي :"اتوقع أن يواصل الدولار التراجع في السوق الموازية، إذا اتخدت الدولة خطوات حقيقية وقوية في الاتفاقات وتحولت من أخبار إلى واقع".

قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن التراجعات التي حدث في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، جاءت في الوقت الذي نجد فيه ضربات أمنية مكثقة وتشديد الرقابة.

وأضاف أحمد معطي لـ"صدى البلد": “هذا بالإضافة إلى تصريحات صندق النقد الدولي، والتي أشار خلالها عن قرب الوصول لاتفاق مع مصر، وهذا يعتبر تشجيع للمستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، واستبعاد أن يحدث لمصر إفلاس”.

وتابع الخبير الاقتصادي: "هذا بجانب إعلان الاتحاد الأوروبي عن مساعدات مالية لمصر".

توقعات سعر صرف الدولار

وعن توقعات الفترة القادمة، قال معطي إنه إذا استمر توفير الدولار، فسيكون هناك مزيد من التراجع خاصة مع تخوف المضاربين من الاحتفاظ به" مشددا على ضرورة احكام السيطرة على السوق الموازية واستمرار الضربات الأمنية

أسعار الدولار في مصر

وسجل سعر الدولار في السوق الموازية نحو 53 جنيها، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام القادمة .

وفي البنوك، واصل سعر الدولار الاستقرار مقابل الجنيه المصري اليوم، الاربعاء 7-2-2024، في جميع البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "البنك الأهلي المصري وبنك مصر"، سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل أقل سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلى سعر له داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليحقق 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص إلى حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، وقطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، وبلوم، والمشرق، والكويت الوطني، والأهلي الكويتي، وأبوظبي الأول، وكريدي أجريكول، وفيصل الإسلامي".

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.