ما أعمال ليلة الإسراء والمعراج؟..الإفتاء توصي بـ7 عبادات من المغرب إلى الفجر

يبحث كثيرون عن ما أعمال ليلة الإسراء والمعراج ؟، حيث صارت على مسافة ساعات قليلة، فاليوم الأربعاء يوافق السادس والعشرين من شهر رجب الهجري، ومن ثم تبدأ ليلة الإسراء والمعراج مع غروب الشمس وهي ليلة السابع والعشرين من رجب، لنتساءل عن طريقة اغتنامها والذي تحددها إجابة سؤال ما أعمال ليلة الإسراء والمعراج ؟، والذي يعد هو أهم استفهام في هذا الوقت، حيث لم يتبق عليها سوى ساعات قليلة ، وهي ليلة مباركة شهدت معجزات عظيمة ومسحت على قلب النبي -صلى الله عليه وسلم -، ومن ثم لا يمكن تفويتها أو خسارتها بأي حال من الأحوال لعلها تكون ليلة الفرج والعوض الجميل ، لذا ينبغي معرفة ما أعمال ليلة الإسراء والمعراج المستحبة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟، لاغتنام نفحاتها وبركاتها.

ما أعمال ليلة الإسراء والمعراج

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إن الإسراء والمعراج معجزة كبرى فيها من الدروس ما نحن بحاجة إليه الآن مثل الأخذ بالأسباب، وأنه مع كل أزمة أو محنة توجد منحة علينا أن نسعى إليها بالجد والاجتهاد والعمل.

وأضاف «عاشور» في تحديده ما أعمال ليلة الإسراء والمعراج ؟ ، قائلاً: أن ليلة السابع والعشرين من رجب مباركة، ناصحًا المسلمين بكثرة الذكر وقراءة القرآن الكريم وسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- والاطلاع على سيرته العطرة، وصلاة ركعتين قيام ليل، منبهًا الصلاة معراج القلب إلى الله تعالى، مشيرًا إلى أنها رحلة روحية يطوي الإنسان فيها فواصل البعد بينه وبين الله، ويدنو من خالقه ورازقه - سبحانه وتعالى -.

وأشار إلى أن من أعمال ليلة الإسراء والمعراج ، الصلاة حيث يكون الإنسان في موارد القرب والحب الإلهي العظيم، ويعلن عن تصاغره وعبوديته لخالقه، وتتسع أمام الإنسان آفاق العظمة والقدرة الإلهية المطلقة، ويتجسّد للإنسان فقره وضعفه وحاجته إلى غنى بارئه ورحمته، وتزول الحجب بين العبد وربّه، فتفيض إشراقات الحب والجمال الإلهي على النفس، لتعيش أسعد لحظات الإيمان والرّضى.

وبين أن كل إنسان يستطيع أن يعرج يوميًا إلى الله تعالى عن طريقة أداء الصلوات، موضحًا أن أداء الصلاة ليلًا فهذا إسراء وأداء الصلوات في أكثر من مكان يعد معراجًا لأن النتقال من طاعة إلى طاعة فهو معراج يقرب العبد من ربه -عز وجل-، منوها بأن المعنى الحقيقي للمعراج هو القرب من الخالق جل شأنه.

ونبه إلى أنه في الصلاة عودة للوعي، ومحاولة صادقة للهجرة والخلاص من الذنوب، وسعي للعودة بطهارة النفس وسلامتها إلى لحظة ميلادها الفطري، لأن في الصلاة عزيمة جادّة لهجر الذنوب والمعاصي، ومحاولة مخلصة للانفلات من قيود المادة والشهوة، فهي سعي للهجرة إلى الله، والتسامي نحو رحابه، وهي عودة إلى الله خمس مرات في اليوم والليلة للانعتاق من ربقة المادة، وقسوة الطين، وجاذبية الأرض، فيجد في الصلاة محطة لتطهير النفس والتأمل في خيرها وصلاحها.

أعمال ليلة الاسراء والمعراج

وأوضحت دار الإفتاء المصرية ، أن ليلة الإسراء والمعراج هي في ليلة 27 رجب ، منوهة بأن تعيين رحلة الإسراء والمعراج في 27 رجب قد حكاه كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا، فضلًا عن أنَّ تتابع الأمَّة على الاحتفال بذكراها في 27 رجب يُعدُّ شاهدًا على رجحان هذا القول ودليلًا على قوته.

وأكدت “ الإفتاء ”، أنه لا يوجد عبادة مخصصة في ليلة الإسراء والمعراج 27 رجب 2023، إلا أنها ليلة مباركة يستحب فيها الدعاء والإكثار من الأعمال الصالحة والتقرب لله بالنوافل والعبادات، بشتَّى أنواع الطاعات والقربات، فيما أن التنفل بصيام يوم السابع والعشرين من شهر رجبٍ لا مانع منه شرعًا، بل هو من الأمور المستحبة المندوب إليها والمرغَّب في الإتيان بها وتعظيم شأنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ يَومَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْرًا»، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعفٌ، إلا أنه مما يعمل به في فضائل الأعمال على ما هو مقرر عند الفقهاء في مثل ذلك.

وشددت على استحباب صيام يوم 27 رجب ، حيث تواردت نصوص جماعة من الفقهاء على استحباب صيام هذا اليوم؛ لما له مِن فضلٍ عظيمٍ وما فيه مِن أحداثٍ كبرى في تاريخ الأمة الإسلامية، ولكونه من الأيام الفاضلة التي يستحب مواصلة العبادة فيها، ومنها الصيام؛ فمن هؤلاء: الإمام أبوحنيفة؛ كما نقله عنه الإمام القرافي في «الذخيرة» (2/ 532). والإمام ابن حبيبٍ وغيرُه.

ولفتت إلى أن العلامة خليل ذكره في «التوضيح» (2/ 461)، والإمام الغزالي، والإمام الحطاب، بل نص بعضهم على أنَّ صومه سُنَّةٌ؛ كالعلامة سليمان الجمل في «حاشيته على شرح منهج الطلاب» (2/ 249)، والعلامة شطا الدمياطي في «إعانة الطالبين» (2/ 306).

ليلة الإسراء والمعراج

قالت دار الإفتاء المصرية، إن ذكرى الإسراء والمعراج في ليلة 27 رجب 2024 م ، والتي تبدأ مع غروب شمس اليوم الأربعاء الموافق 26 من رجب 1445هـ، و7 فبراير 2024 م، أي مع أذان المغرب وتمتد إلى الفجر .

وأوضحت “ الإفتاء” ، أن ليلة 27 رجب تكون اليوم بدايتها عند أذان المغرب و تنتهي مع طلوع شمس اليوم التالي أي آخرها أذان الفجر ، والذي يبدأ معه صيام يوم 27 رجب 2024 م وحتى المغرب ، أي أن ليلة 27 رجب 2024 م على مسافة عشر ساعات من الآن.

وكانت قد حددت ذلك من خلال استطلاع هلال شهر رجب 1445هـ ، وقد تبين من الرؤية أن غرة شهر رجب 1445هـ- 2024 م، كانت يوم السبت الموافق 13 يناير الماضي .

هل الإسراء والمعراج في 27 رجب

وبينت “ الإفتاء” إلى أنَّ تعيين رحلة الإسراء والمعراج في 27 رجب قد حكاه كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا، فضلًا عن أنَّ تتابع الأمَّة على الاحتفال بذكراها في 27 رجب يُعدُّ شاهدًا على رجحان هذا القول ودليلًا على قوته، وجاءت رحلة الإسراء والمعراج المعجزة، والتي عدّها كثير من العلماء في ليلة 27 من شهر رجب، رمزا أبعد وأوسع من حدود الزمان والمكان لتأكيد أن الإسلام هو دين الله الخاتم وهو الدين الذي أرسل بأصله الأنبياء والمرسلون لهداية العالمين.

واستطردت: وقد وردت نصوص جماعة من الفقهاء على استحباب صيام يوم 27 من شهر رجب؛ لما له مِن فضلٍ عظيمٍ وما فيه مِن أحداثٍ كبرى في تاريخ الأمة الإسلامية، ولكونه من الأيام الفاضلة التي يستحب مواصلة العبادة فيها.

وأشارت إلى أنه نَصَّ القرآن العظيم على وقوع الإسراء يقظة نصًّا صريحًا فإنكاره جحود وعناد، ونصَّ كذلك على المعراج بالتأويل فإنكاره ضلال، منوهة بأنه لا مانع شرعًا من التطوع بصوم يوم الإسراء والمعراج، لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

ونوهت بأنه يستحبُّ إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار، لافتة إلى أن رحلة الإسراء والمعراج كانت ليلة السابع والعشرين من شهر رجب الهجري.



