الشرطة الأمريكية تحقق في تعرّض مواطن من أصل فلسطيني للطعن بـ«تكساس»

أعلنت شرطة مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية أنها تحقق في جريمة تعرض مواطن أمريكي من أصل فلسطيني للطعن باعتباره حادثا ارتكب بدافع التحيز.

وأوضحت الشرطة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء - أن لجنة معنية بجرائم الكراهية ستنظر في هذه القضية التي وقعت أحداثها مطلع الأسبوع الجاري.

وذكرت الشرطة الأمريكية أنها ألقت القبض على المتهم واحتجزته في سجن المقاطعة ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجسيم بسلاح مميت.

وكان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية قد ذكر أن مجموعة من الأمريكيين المسلمين كانوا في طريق عودتهم من مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين الأحد الماضي، عندما هاجم مشتبه به ذو بشرة بيضاء سيارتهم عند إشارة مرور.

وأشار المجلس إلى أن المشتبه به تلفظ بألفاظ نابية وحاول تمزيق علم يحمل عبارة "فلسطين حرة" كان مثبتا على سيارتهم وطعن أمريكيا من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما في صدره.