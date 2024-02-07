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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ... قرارات عاجلة بشأن طلاب المنازل والعمال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط وشروط تقدم طلاب المنازل والعمال لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب المنازل الذين يرغبون في التقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024  ،  فتعتمد استماراتهم من آخر مدرسة كانوا مقيدين بها ويؤدون الامتحان مع طلابها، ويرفق الطالب باستمارة تقدمه ما يأتي : 

  • بیان رسوب معتمد من المديرية أو الادارة التعليمية المختصة إذا كان قد سبق له التقدم لامتحان الدبلوم أكثر من مرة واحده بيان نجاح الطالب من الصف الأول إلى الثاني ومن الصف الثاني إلى الصف الثالث (نظام السنوات الثلاث).
  • بيان نجاح الطالب من الصف الأول إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث ومن الثالث إلى الرابع ومن الرابع الى الخامس (نظام السنوات الخمس). الله لصق الطوابع المقررة واستيفاء بيانات الإقرارات الموجودة باستمارات التقدم.
  • مراجعة واعتماد بيانات الاستمارة من واقع سجلات شئون طلبة المدرسة، وتحرر كشوف 12 د امتحانات من أصل + صورة لكل تخصص على حدة، واعتماده بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية شئون الطلبة المختصة لصحة البيانات.
  • بيان بعدم تقدم الطالب لامتحان الدبلوم في حالة وجود سنوات فاصلة بين عام نجاحه بالصف الثاني وعام التقدم للدبلوم بالنسبة لنظام السنوات الثلاث مجمعة لكل السنوات وبيان عام النجاح بالصف الرابع وعام التقدم للدبلوم (نظام السنوات الخمس) وفي جميع الحالات يتم عمل استعلام من قبل المدرسة من الإدارة التعليمية للتأكد من صحة البيانات المقدمة من طلاب المنازل

 

أما بالنسبة لطلاب نظام العمال الذين يرغبون في التقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، فلابد من الالتزام بما يلي :


-  بالنسبة للطلبة المتقدمين لامتحان الدبلوم من الخارج على نظام العمال عليهم التقدم عن طريق آخر مدرسة كانوا مقيدين بها أو اقرب مدرسة لمحل إقامتهم الجديد اذا كان الطالب قد تم تغيير محل اقامته أثناء فترة انقطاعه عن الدراسة أوفى حالة الغاء اخر مدرسة كان الطالب مقيدا بها قبل انقطاعه بعد استيفاء كافة المستندات وإرفاق بيان نجاح للصف الأول والصف الثاني معتمد ومختوم من الإدارة التعليمية التي حصل منها على الصف الأول والصف الثاني وتقوم المدرسة بمراجعة شهادات النجاح في صفوف النقل الصفين الأول والثاني)، وأيضاً تحرر كشوف 12 د امتحانات من أصل + صورة لكل تخصص على حدة، ومعتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية شئون الطلبة لصحة البيانات على أن يتم إرفاق مستخرج رسمي بيان نجاح حديث من الشهادة الإعدادية معتمد ومختوم من الإدارة التعليمية.


- الطلاب الذين يتقدمون لأداء امتحانات الدبلومات على نظام العمال يتم مراجعة واستيفاء جميع المستندات والتأكد من صحتها وعلى مسئولية شئون الطلبة ومدير المدرسة ويتم اعتماد کشوف 12 د من شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية.

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