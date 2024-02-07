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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشروع قانون جديد في أمريكا لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

قال رامي جبر، مراسل “القاهرة الإخبارية” من واشنطن، إن مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت اليوم، الأربعاء، على حزمة المساعدات الطارئة التي اقترحها في الأساس الرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعدة كل من إسرائيل وأوكرانيا والفلسطينيين في غزة، وتايوان وبعض الحلفاء الآسيويين، بالإضافة إلى تأمين الحدود الأمريكية.

وأضاف جبر، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الحزمة التي سيصوت عليها اليوم خضعت للعديد من التعديلات على مر الأشهر الماضية؛ بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين وما بين الرئيس بايدن والكونجرس.

وأوضح أن الخلافات كانت من حيث المبدأ على التصويت على كل هذه الأغراض في حزمة واحدة، فالجمهوريون يريدون الفصل بين هذه الأمور ويريدون التصويت على حزمة الحدود وحدها ومساعدات إسرائيل وحدها وهكذا، وهو الخلاف الذي أدى إلى تعطيل هذه الحزمة حتى الآن.

واستطرد: “الحزمة الآن ارتفعت إلى 118 مليار دولار، ارتفاعا من 106 مليارات دولار بالمقترح الأساسي، وهذه الزيادة ستتضمن زيادات لإسرائيل وأمن الحدود الأمريكية، وهي القضية التي تشهد خلافات كبيرة في واشنطن”.

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