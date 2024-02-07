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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بالامتداد الجنوبي للقاهرة الجديدة

وزير الاسكان
وزير الاسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمنطقة الامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة تقارب 16 ألف فدان.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة يقع جنوب طريق العين السخنة/ القطامية، ويعتبر امتدادا ومتنفسا جديدا للمدينة، ويسهم في زيادة معدلات التنمية وتوفير العديد من فرص العمل، لافتاً إلى أنه تم تخطيط تلك المنطقة (الامتداد الجنوبي ) بشكل يضمن  استيعاب مختلف الأنشطة ( سكنية – خدمية -  سياحية – تجارية - ترفيهية )، وغير ذلك.

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وخلال جولته بمواقع العمل بمنطقة الامتداد الجنوبي، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، على القائمين على الأعمال من مسئولي الجهاز، ومسئولي الشركات بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها فى التوقيتات المحددة لها، وطبقاً للمعايير، والاشتراطات الفنية المتفق عليها، أملاً في جذب العديد من النشاطات الاستثمارية بالمنطقة.

وفي سياق متصل، تم متابعة معدل التنفيذ بالطرق بمنطقة التجمع السادس (مثلث الأمل سابقاً) على مساحة 4800 فدان بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ طرق جديدة داخل منطقة التجمع السادس بالامتداد الجنوبي للمدينة، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن منطقة التجمع السادس تعدُ امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمساحة حوالي 4800 فدان بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ أعمال قطع وشق الطرق، وأعمال المرافق بمنطقة التجمع السادس، حيث تقع المنطقة بموقع متميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطى، بجانب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، أعمال الطرق بمحور RR الرابط لمحور العبور بالتجمع الثالث، وحتى محمد بن زايد بالامتداد الشرقي للمدينة، مرورا بالتسعين الجنوبي.  

وأنهى رئيس الجهاز جولته بالمرور على أعمال الطرق بمحور 24 بالامتداد الشرقي الرابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي للمدينة، مؤكداً  ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء الأعمال فى التوقيتات المحددة لها تيسيرا على  قاطنى ورواد المدينة. 
 

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