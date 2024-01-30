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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الإسكان الفلسطيني: الرئيس السيسي يقف خط منيع ضد التهجير ونفتخر بجهوده

غزة
غزة

أكد الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، أنه لا يمكن وصف فداحة المشهد في غزة أثناء الحرب والعدوان الإسرائيلي بكلمات، موضحًا أن هذا القتل بهدف القتل والتدمير بهدف التدمير وليس هناك هدف من تدمير وقتل المدنيين في قطاع غزة.

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وأشار "زيارة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "دي أم سي"، إلى أن القوات الإسرائيلية تسرق الآثار من قطاع غزة، وضحايا غزة ليسوا مجرد أرقام والوضع في غزة كارثي ويزداد صعوبة في ظل الطقس وانتشار الأوبئة، مؤكدًا أن المخطط واضح وهو تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وهو الهدف الأسمى لدى إسرائيل بجانب قتل القضية الفلسطينية.

وتابع: "نفتخر بالرئيس السيسي ونثمن جهوده في حماية القضية الفلسطينية وهي ما يعطينا أمل بعدم التهجير، مصر تقف خط منيع في هذه المؤامرة وأن القضية الفلسطينية خط أحمر"، مشددًا على أنهم يشعرون بأن مصر والأردن يقفون بجانب فلسطين، قائلًا: "نقدر تصريحات الرئيس المصري بشأن اعتبار القضية الفلسطينية أمن مصري".

وأوضح أن المساعدات تمنع من الجانب الإسرائيلي وليس مصر كما جاء في ادعاءات إسرائيل، مؤكدا أنه عندما تريد إدخال مصر المساعدات يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقصف هذه القوافل من المساعدات.

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