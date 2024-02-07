وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 31420 طن قمامة ومخلفات مبان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة ،مؤكداً على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أن وحدة التدخل السريع قامت برفع (31420) طن قمامة ومخلفات مباني بواقع (1571) نقلة خلال شهر يناير الماضي ،حيث تم رفع (4060) طن قمامة ومخلفات مباني من مركز الزقازيق بواقع (203) نقلة بالإضافة لرفع (4680) طن قمامة ومخلفات من مركز أبو كبير بواقع (234) نقله ورفع (1040) طن مخلفات مبانى من مركز مشتول السوق بواقع (52) نقلة فضلاً عن رفع (8820) طن قمامة ومخلفات مباني من مركز بلبيس بواقع (441) نقلة كما تم رفع (12820) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز منيا القمح بواقع (641) نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.