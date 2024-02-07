تبدأ من مغرب اليوم.. أهم أعمال ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج 5 ساعات وتبدأ الليلة التي جبر الله فيها بخاطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مما جعل الكثير يبحثون عبر محرك البحث العالمي جوجل عن ليلة الإسراء والمعراج ليغتنموا تلك الليلة المباركة ونفحاتها، ويبحث الكثير عن أعمال ليلة الإسراء والمعراج وكيفية احياء ليلة الاسراء والمعراج، لذا يقدم موقع صدى البلد أعمال ليلة الإسراء والمعراج.

أشارت دار الإفتاء إنه من المستحب احتفال المسلمين بليلة الإسراء والمعراج بشتَّى أنواع الطاعات والقربات، والتي تتضمن الآتي:

1- الدعاء

2- قيام الليل

3-الصلاة على النبي

4-الأستغفار وذكر الله

5-التصدق على الفقراء

6-إطعام المساكين

7- السعي على حوائج الناس.

8-الصيام.

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحبُّ إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.

وفي ليلة الإسراء والمعراج أسرى بالنبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهذا دليل على مكانة القدس في الإسلام، وفي هذه الليلة المباركة صلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء تأكيدا على أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو المتمم لرسالات وخاتم الأنبياء، وتأكيد لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ماذا تفعل ليلة الإسراء والمعراج ؟

ماذا تفعل ليلة الإسراء والمعراج ، ويتبقى هذا السؤال، ما الذي يجب فعله في هذه الليلة المباركة، يستحب الصيام مع أنه لم يرد نص عن وجوب صيام ليلة الإسراء والمعراج، ولكن مستحب الصيام ، والدعاء، والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة وصلاة قيام الليل والاغتسال في هذه الليلة المباركة، ويستحب في ليلة الإسراء والمعراج فعل الخيرات الصدقة ومساعدة المحتاج والذكر بكثرة، والاستغفار آلاف المرات.