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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يلتقي المستفيدين من الدورة التدريبية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمشروعات التخرج المقدمة من شباب الخريجين ممن أنهوا الدورة التدريبية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تم تنظيمها بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام بمنحة مقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

جاء ذلك خلال لقائه المتدربين لمناقشتهم في المشروعات المقدمة منهم والتعرف على طرق الاستفادة منها بسوق العمل كونها أقل تكلفة وأكثر أمنا وأمانا وتساعد على تنوع الاقتصاد في ضوء تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في حضور الدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية والأستاذ ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام.

 

 وخلال اللقاء تم استعراض المشروعات المقدمة من المتدربين ومنها استخدام التكنولوجيا في انشاء الصوب الزراعية الذكية والتي تساعد في تنظيم درجة الحرارة والرطوبة والري دون تدخل العامل البشري وكذلك انتاج الطاقة الكهربائية المتجددة من الطاقة الشمسية والاستفادة منها في مواقع العمل المختلفة بالإضافة إلى مشروع الزراعة الذكية باستخدام عربة ذكية لجمع وفرز الثمار وتغليفها.

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أكد محافظ الشرقية ضرورة الاستفادة من المشروعات المقدمة وقياس مدى قابليتها للتطبيق والاستفادة منها في دعم الأنشطة الزراعية والتجارية داخل المحافظة للمساهمة في تحسين الإنتاج وتقليل النفقات لافتا إلى أهمية توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنوك – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) لتعود بالنفع والفائدة علي الجميع.

 

أعرب المتدربون عن سعادتهم لاستقبال محافظ الشرقية لهم اليوم للتعرف علي المشروعات المقدمة منهم في مجالات العمل المختلفة والاستفادة من مناقشة المحافظ لهم في تطوير مشروعاتهم المقدمة وتعظيم الاستفادة منها مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على التنسيق مع جهات التمويل لتنفيذ تلك المشروعات علي أرض الواقع.

إتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإتصالإت وتكنولوجيا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التنمية المستدامة الزراعة الذكية الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الكهربائية المتجددة الطاقة الشمسية

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