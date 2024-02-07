خبير أمن المعلومات: نسبة استخدام الإنترنت في مصر تصل إلى 75%

قال محمد عزام خبير أمن المعلومات، إن العالم الافتراضي أصبح امتدادًا للعالم المادي الواقعي الذي نعيش فيه، مشيرًا إلى أن المصريين يستخدمون التكنولوجيا الحديثة بشكل دائم الآن، والأرقام هي خير دليل، فنسبة استخدام شبكات الإنترنت في مصر تتعدي نسبة الـ75% من مواطنيها.

وأضاف «عزام» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الهاتف المحمول أصبح جزءا لا يتجزأ من الشعب المصري بل والعالم بأكمله، فوصل نسبة استخدامه في مصر إلى 100% من تعداد السكان الفعلي، وتظهر أهميته في الوصول لكافة المعلومات، واستخدام التطبيقات المعتمدة على توطين التكنولوجيا، خصوصًا في مجالات الخدمات الحكومية.

وتابع خبير أمن المعلومات: «أي دولة تحتاج إلى بنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات، والتكثيف في إعداد البنية عشان استخدام هذه الأدوات بشكل احترافي، حتى تستطيع الانتقال لمرحلة تتناسب مع القرن الـ21».