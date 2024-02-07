عيار 21 يسجل 3400 جنيه|توقعات الشعبة للفترة المقبلة.. ولهذا السبب اتسع الفارق بين سعري البيع والشراء

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار ما بين صعود وهبوط خلال اليوم الواحد، ولكن هذا التذبذب أقل حدة مقارنة بـ التذبذب الماضي.

وبدأت سلسلة الاضطرابات بارتفاعات قوية تم على أثرها وقف البيع والشراء، ثم تراجعت أسعار الذهب بقوة، بعدها بدأت وتيرة تذبذب محدودة خلال الأيام القليلة الماضية ولكن يغلب عليها الانخفاض.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، عقب آخر ارتفاع شهدته أسعار الذهب أمس، حيث ارتفع سعر جرام الذهب 21 بنحو 50 جنيها في الجرام الواحد، وارتفعت أسعار الذهب على الأعيرة الذهبية.

وارتفعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، على كل الأعيرة الذهبية، فصعد سعر جرام الذهب عيار 21 ، بنحو 100 جنيه، فيما ارتفع الجنيه الذهب 400 جنيه، وارتفع سعر عيار 18، 39 جنيها للجرام الواحد.

وشهدت سوق المعدن النفيس لدى التعاملات اليوم تحركًا ليُسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 4114 جنيهًا للشراء بعد 3885 جنيهًا للبيع قبل ساعات، وبعد 4570 جنيهًا كأعلى سعر بدون مصنعية، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

ويهتم الكثير من الراغبين في الشراء بالبحث عن أسعار الذهب عيار 21 الآن، وشهدت الأسعار ارتفاعًا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا، وتحرك السعر مُجددًا اليوم، ليصل العيار الشهير إلى 3600 جنيه وفق آخر تحديث.

هبط الجرام إلى أقل من 3000

وتحرّك سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 بعد أن هبط الجرام إلى أقل من 3000 جنيه لأول مرة بعد القفزة التاريخية، ليبدأ اليوم من 3085 جنيهًا بعد 2914 جنيهًا ولكنه ما زال تحت أعلى سعر سجّله وهو بعد 3442 جنيهًا، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات عند الزواج.

سعر عيار 18 اليوم دون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" للشبكة.

ويهتم الراغبون في الشراء بالتعرف على سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، في محلات الصاغة ـ والتي تكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

مصنعية الذهب المستعمل تبدأ من 30 جنيهًا، أما مصنعية عيار 18 فتبدأ من 80 جنيهًا فيما فوف حسب المشغولات ووزنها وطريقة تشكيلها.

توقعات الشعبة خلال الفترة المقبلة

من جانبه، قال نادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، إن سعري البيع والشراء عادة ما يكونا عند نفس المستوى، فإذا سجل سعر جرام عيار 21 على سبيل المثال 3 آلاف جنيه، فهذا السعر يكون للبيع أو الشراء.

وأضاف نجيب، في تصريحات له، أنه في الوقت الذي تشهد في سوق الصاغة تحركات سريعة، قد يتسع الفارق بين سعري البيع والشراء بنحو 20 إلى 30 جنيها كحد أقصى، بينما يمر السوق حاليا بظروف استثنائية.

وأشار إلى أن سعر الذهب في مصر خرج عن سيطرة كل الجهات؛ بسبب الاضطرابات الشديدة المستمرة منذ بداية العام، موضحا أنه في خلال 4 أيام فقط، صعد سعر جرام عيار 21 إلى 4200 جنيه، ثم هبط إلى 3290 جنيها، قبل أن يعاود للارتفاع مرة أخرى عند 3650 جنيها (المستوى الحالي).

وسوف نرصد لكم آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر، والتي جاءت كالتالي: