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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

نصف مليار دولار سنوياً وحفر 37 بئرا.. مصر تكتشف ثروة البترول بأراضيها

البترول
البترول

تعمل الدولة المصرية ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية على جذب استثمارات جديدة في القطاع، ويمثل هذا أهمية من حيث العائدات والصناعات وتوفير العملة الأجنبية لمصر، حيث تخطط شركة بترول خليج السويس “جابكو” لضخ استثمارات خلال عام 2024-2025 تقدر بنحو 586 مليون دولار خلال العام.

البترول 

ضخ 586 مليون دولار

كما تستهدف زيادة معدل إنتاجها اليومي البالغ حاليا نحو 66 ألف برميل يومياً ليصل إلى 72 ألف برميل زيت خام، ومن المخطط أن تقوم بحفر 12 بئرًا استكشافية وتنموية تسهم في تعزيز الإنتاج والاحتياطيات.

جاء ذلك خلال حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس (جابكو) التي تم خلالها اعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي 2023-2024 والموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2024-2025.

وأكد الملا أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الخطة الطموح لحفر الآبار وزيادة معدلات الإنتاج في مناطق عمل الشركة بخليج السويس، مشيدا بالشراكة الناجحة مع شركة دراجون أويل الإماراتية، مؤكدا دعم الوزارة المستمر وتهيئة المناخ لزيادة ضخ الاستثمارات.

كما وجه الوزير الشكر لإدارة شركة جابكو وفريق العمليات وجميع العاملين بالشركة على المجهودات المبذولة.

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واستعرض المهندس صلاح عبد الكريم، رئيس شركة بترول خليج السويس (جابكو)، الموازنة المعدلة  للعام المالي الحالي 2024-2025 وخطتها الاستثمارية الطموح للعام المالى 2024-2025 وخطط زيادة معدلات الإنتاج واستكمال مشروعات حقول الإنتاج الجديدة، وعلى رأسها حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان، والذي بدأ إنتاجه نهاية ديسمبر الماضي، وذلك وفقا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وأوضح أنه جار استكمال مشروع تنمية حقل شمال صفا بعد أن الانتهاء من مرحلته الأولى وتركيب المنصة وتدشين محطة الإنتاج الخاصة بالحقل لتصل معدلات إنتاجه الحالية إلى أكثر من 7 آلاف برميل يومياً مخطط زيادتها إلى 25 ألف برميل بعد استكمال مراحل تنمية الحقل، لافتًا إلى أن أعمال تدشين أولى مراحل الإنتاج بالحقل من خلال المشروع بالتعاون مع شركات قطاع البترول المصرية إنبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية.

جانب من الاجتماع 

ضخ استثمارات بـ 70 مليون دولار

كما أشار إلى مواصلة الخطة الطموحة لإحلال وتجديد وتحديث تسهيلات الإنتاج، والتي بدأتها الشركة حفاظاً على كفاءة واستمرارية الإنتاج وسلامة البيئة، وتشمل إحلال خطوط الإنتاج القديمة، وتحديث التوربينات ووحدات ضغط الغاز، حيث تشهد محطة الإنتاج الرئيسية “ال مرجان 36” أعمال تحديث وحدة التوربينات.

واستقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الشهر الماضي،  دينيس أبو دينين، رئيسة شركة إيناب سيبترول التشيلية، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخططها الفترة المقبلة في ضوء استحواذها على منطقة امتياز جديدة مؤخرا.

وخلال اللقاء، أكد الملا أن الأولوية الأهم لقطاع البترول هي زيادة الإنتاج المحلى من الغاز والبترول بهدف الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلية ومشروعات القيمة المضافة، مشيراً إلى تمتع مصر بفرص استثمارية واعدة في مجال البترول والغاز وبنية تحتية قوية تضمن مرونة جميع الأنشطة البترولية في ظل منظومة التعاون والتكامل التي يطبقها القطاع بالتعاون مع شركائه الأجانب.

وأكدت رئيسة “إيناب سيبترول” انتهاء عمليات البحث السيزمى التى أجرتها الشركة فى منطقة غرب عامر بالصحراء الغربية، والتى استحوذت عليها الشركة التشيلية مؤخرا تمهيدا لبدء عمليات الحفر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى اعتزام الشركة ضخ استثمارات تقدر بحوالي 70 مليون دولار خلال عام 2024 لحفر 4 آبار تنموية و3 آبار استكشافية بمناطق شهد وشمال شرق شهد والزهراء.

جانب من اللقاء 

حفر 37 بئرا استكشافية

وتعتزم الشركة العامة للبترول، التابعة لقطاع البترول المصري، الانتهاء من حفر 37 بئراً استكشافيًا جديدًا بنهاية يونيو المقبل، ضمن خطة الحفر والاستكشاف للعام المالي 2023-2024.

وقال مسئول من الشركة في تصريحات لـ "العربية"، إن الآبار الجديدة ستعزز احتياطيات الغاز والزيت المكافئ من الحقول الواقعة بنطاق 4 مناطق امتياز "الصحراء الشرقية، خليج السويس، الصحراء الغربية، وسيناء". خاصة بعد حصول "العامة للبترول" على منطقتي امتياز للاستغلال في خليج السويس، إذ ستتولى الشركة بدء الدراسات الفنية وتقييم المنطقتين لمحاولة الوصول إلى حقول إنتاجية جديدة.

وأوضح أن إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي ارتفع إلى نحو 72 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال يناير الجاري، وتستحوذ منها الحقول البحرية على قرابة 17.5 مليون قدم مكعب يوميًا، ويتراوح إنتاج الغاز من حقول الصحراء الغربية بين 54 و 54.6 مليون قدم مكعبة يوميا.

وتابع أن الشركة تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز إلى 75 مليون قدم مكعبة يوميا خلال 2024-2025، ارتكازًا على حجم الآبار الاستكشافية والتنموية التي تعتزم حفرها في العامين الماليين الحالي والمقبل.

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ولفت إلى أن إنتاج الزيت يبلغ قرابة 64.5 ألف برميل يوميًا خلال يناير الجاري.

وتستهدف الشركة زيادته إلى 66.5 ألف برميل، بنهاية العام المالي الجاري 2023-2024.

وبخصوص الزيت المكافئ، فيصل الإنتاج الحالي إلى 78.7 ألف برميل يوميًا عبر مختلف مناطق الامتياز، وتسعى الشركة إلى زيادته لنحو 80 ألف برميل بنهاية يونيو المقبل.

وتابع أن استثمارات الشركة خلال 2023-2024 ستتخطى الـ 3.5 مليارات جنيه، ارتكازًا على حجم المشروعات وأعمال حفر الآبار التنموية والاستكشافية التي تقوم بها الشركة لتعزيز إنتاج واحتياطي النفط والغاز.

البترول 
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