صعود فريق طلاب جامعة الأزهر للتصفيات النهائيَّة بموسم "إبداع 12" بوزارة الشباب والرياضة

صعد فريق النشاط العلمي بجامعة الأزهر المشارك في مسابقة: "إبداع 12" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة إلى التصفيات النهائيَّة في مجالات: الابتكارات العلمية، وريادة الأعمال، والأمن السيبراني.

ووجه محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب بجامعة الأزهر، الشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خصر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة هبة سعودي، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة؛ لدعمهم الدائم والمستمر لجميع الأنشطة الطلابية.

وأشار إلى أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير في الأداء المشرف للفريق العلمي بجامعة الأزهر من كليات: (الهندسة بنين وبنات والعلوم بنين والاقتصاد المنزلي بنات بطنطا).



