ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

لفتت الفنانة ريم مصطفى الأنظار بأحدث ظهور لها فى جلسة تصوير في آخر أيام الصيفية، حيث اختارت أكثر من إطلالة أنيقة جمعت بين البساطة إذ ارتدت في الأولى توب أبيض بدون أكمام نسّقته مع تنورة طويلة باللون البرتقالي، والثانية ارتدت فيها ظهرت مرتدية فستانا أسود طويلاً مفتوح الظهر أبرز أنوثتها ورشاقتها.

ريم مصطفى

ريم مصطفى

وجاءت الصور الجديدة التي نشرتها ريم مصطفى على حسابها بموقع انستجرام، في أجواء طبيعية بين المساحات الخضراء وأشجار النخيل وعلى شرفة خارجية بإطلالة على البحر، لتودع ريم الصيف بهذه الصور استعداداً العودة لاستئناف نشاطها الفنى وبدء التحضيرات الخاصة لفيلمها الجديد "حين يكتب الحب" المقرر بدء تصويره قريباً.

وتقدم ريم مصطفى بطولة فيلم حين يكتب الحب بمشاركة نخبة من نجوم السينما، من بينهم السوري معتصم النهار فى أولى تجاربه بالسينما المصرية، إلى جانب أحمد الفيشاوى، سوسن بدر، جميلة عوض، شيري عادل، محسن محيي الدين، السورية سارة بركة، إلهام صفي الدين، نانسي صلاح، شريف حافظ وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات ومن إخراج محمد هانى.

ريم مصطفى

ريم مصطفى

أعمال ريم مصطفى

أحدث أعمال ريم مصطفى في السينما كان فيلم "أهل الكهف" الذي تم عرضه في عيد الأضحى من العام الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.