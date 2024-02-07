نائبة بالشيوخ: قرارات الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية أسعدت ملايين المصريين

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ إن قرارات الرئيس السيسي بشأن الحماية الاجتماعية التي أعلنها منذ قليل أسعدت ملايين المصريين ، مؤكدة حرص الرئيس السيسي على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطن المصري.

وأكدت خطاب خلال تصريحات لها ان حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي وبشكل عاجل تؤكد ان الرئيس السيسي يشعر بما يشعر به المصريون في ظل هذه الظروف الاقتصادية، موجهة الشكر للرئيس السيسي على هذه القرارات التي أثلجت قلوبنا .

وأفادت خطاب بأن الزيادة التي أعلنها الرئيس السيسي شملت العديد من القطاعات المختلفة بالدولة بل جميع القطاعات حيث تضمنت رواتب الموظفين وقطاع التعليم والمهن الطبية ورواتب المعاش، كل هذا يحسب للرئيس في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم اجمع .

وأكدت ان القرارات التي أعلنها الرئيس من شأنها حماية اجتماعية للبسطاء الذين يعانون من الظروف المحيطة ، قائلة: شكرا للرئيس السيسي على شعوره بالمواطن وتوجيهه بتنفيذ القرارات بشكل عاجل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عدة قرارات منذ قليل خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.