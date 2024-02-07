بحزمة قرارات|برلمانية: السيسي أدخل الفرحة على قلوب المصريبن في ليلة الإسراء والمعراج

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ اهمية الإجراءات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع كاهل الأعباء عن المواطنين ،فى ظل الأزمات الاقتصادية التى بعيشها العالم بأثره.

تخفيف الأعباء على المواطنين

وقالت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات صحفية ": إن هذه الإجراءات هدفها تخفيف الأعباء على المواطنين فى ظل ارتفاع أسعار السلع.



وأوضحت النائبة ريهام عفيفي أن هذه الإجراءات تتماشي مع السياسات التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة مضاربات الدولار.



وقالت: الرئيس السيسي أدخل الفرحة على قلوب المصريبن فى ليلة الإسراء والمعراج ،وتطبيق هذة الحزمة سيتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، لافته إلي أن زيادة المعاشات ورفع الحد الأدني للأجور سيساهم فى تخفيف الاعباء من على كاهل المواطنين.

وكان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر اليوم حزمة قرارات خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وشملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.،و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

وتضمنت القرارات علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه،وكذلك حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.