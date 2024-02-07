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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

احتفالية كبرى بالأقصر بيوم الشهيد.. صور

صدى البلد

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حفل يوم الشهيد ، الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بقاعة مركز المؤتمرات الدولي بمدينة الأقصر، لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة الأقصر, وذلك بحضور اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر و الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر  وهدي مغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر وقيادات القوات المسلحة والشرطة وعددا من رؤساء المدن وكلاء الوزارات ، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأسر الشهداء، ومصابي العمليات الحربية.
بدأ الحفل بتلاوة أيات من الذكر الحكيم تلاه كلمات مدير الاوقاف بالأقصر وممثل الكنيسة بالأقصر كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان حلم الشهيد.

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وقام محافظ الأقصر  ومدير جمعية المحاربين القدماء بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من ابناء محافظة الأقصر
وفي كلمته وجه محافظ الأقصر التحية لارواح شهداء الوطن الابرار من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بدمائهم الغالية للدفاع عن تراب الوطن واستعادة الامن والإستقرار معرباً عٔن سعادتة بالمشاركة فى الأحتفال بيوم من أعظم الأيام خلوداً فى تاريخ أمتنا وهو يوم الشهيد.


وأشار مدير جمعية المحاربين القدماء خلال كلمته والتي طلب فيها الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر إلى أن شهدائنا ستظل سيرتهم العطرة حية كنموذج يحتذى به حفاظًا على عزة وكرامة هذا الشعب ولولا بسالة هؤلاء الشهداء لما كان لهذه الأرض أن تحيا، مؤكدًا أن هذا العطاء لن ينتهي لافتًا إلى أن هذا الاحتفال هو تأكيد بأن القوات المسلحة لم ولن تنسى ابنائها
وفى نهاية الحفل، تبادل محافظ الأقصر ومدير جمعية المحاربين ومدير أمن الأقصر ورئيس الجامعة الدروع حيث سلم مدير الجمعية درع الجمعية لمحافظ الأقصر فيما قدم المحافظ درع المحافظة لمدير جمعية المحاربين القدماء.

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الأقصر أسر الشهداء العمليات الحربية القوات المسلحة والشرطة آيات من الذكر الحكيم تكريم أسر الشهداء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

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