محمد صلاح يُدعّم حسام حسن| اتحاد الكرة يكشف خارطة طريق تصحيح المسار

​كشف جمال علام، رئيس اتحاد كرة القدم التفاصيل الكاملة لتعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر وخارطة طريق الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة بعد إخفاق المنتخب بكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار وذلك في مداخلة هاتفية خاصة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" بقناة سي بي سي .

وأكد جمال علام ثقته الكاملة والكبيرة في قدرات حسام حسن على قيادة منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 مشيرًا إلى أن حسام حسن صاحب تاريخ كبير للغاية والمنتخب سيظهر بقوة معه في الفترة المقبلة.

وقال “علام” إن لاعب ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح يعشق مصر وقائد حقيقي وسيكون أكبر مساعد لحسام حسن في قيادته لمنتخب مصر وأوضح أن قصة مدرب منتخب مصر السابق، روي فيتوريا انتهت تمامًا مع منتخب مصر وتفهم الموقف في توجيه الشكر له مشيرا إلى أن كل طلبات حسام حسن في قيادته لمنتخب مصر مٌجابة وسندعمه بقوة.

وشدّد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، جمال علام، أن الدولة تدعم المنتخبات الوطنية بشكل كامل وفي مقدمتهم المنتخب الوطني الأول، مؤكدًا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد عددًا من الجلسات لبحث إخفاق المنتخب بالأمم الإفريقية واتخاذ القرارات المناسبة وأوضح أن تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب جاء بإجماع مجلس إدارة اتحاد الكرة وثقتنا بلا حدود في المدرب الوطني.

وقال “علام” إن حسام حسن هو المسئول الأول والأخير عن اختيار الجهاز المعاون له في المنتخب الوطني مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة يجهز من الآن لخوض كأس الأمم الأفريقية 2025 وسنعيد تصحيح مسار المنتخب خلال الفترة المقبلة.

قصواء الخلالى

وكانت الإعلامية قصواء الخلالي أكدت أن المدرب الوطني هو الأنسب للمرحلة الحالية بعد التجربة السيئة للبرتغالي روي فيتوريا في قيادة المنتخب والخروج من دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية، وطالبت الخلالي اتحاد الكرة بالتراجع عن بيان وإعلان تولي مدرب أجنبي لقيادة المنتخب وهو ما استجاب له اتحاد الكرة خاصة بعدما أكدت الإعلامية قصواء الخلالي إن أكبر إنجازات الكرة المصرية كانت عبر مدربين وطنيين وعلى رأسهم محمود الجوهري وحسن شحاتة .