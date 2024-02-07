برلماني: قرارات الرئيس السيسي تاريخية وتضمن توفير حياة كريمة للمواطنين

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد للجميع أنه يستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وأنه يشعر بنبض الشارع وليس بمعزل عن الأحداث الاقتصادية العالمية التى انعكست على العالم أجمع.

ووصف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، بالتاريخية.

وأكد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن هذه القرارات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة وأنها تعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية سيتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بالمواطن، ويؤكد دائما انحيازه للمواطن البسيط والفئات غير القادرة.