بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

قضت محكمة استئناف القاهرة برفض دعوى أحمد حسام ميدو، الذي يطالب فيها ببطلان قرار مركز القاهرة للتحكيم الذي الزامه بدفع تعويض 9 ملايين و655 ألف جنيه لصالح قناة النهار، وذلك لإخلاله بالعقد معهم وعمله بقناة أخرى.

وكان قد أقام المستشار هيثم عباس الممثل القانوني لقناة النهار دعوى أمام مركز القاهرة للتحكيم ضد أحمد حسام ميدو لاتهامه بإخلال بالعقد بين الطرفين على تقديم برنامج أوضة اللبس على شاشتها، ولكنه قام بفسخ العقد من طرفه وتقديم نفس المحتوى على قناة أخرى، مما دفعها لرفع تلك القضية ضده.

منطوق الحكم

وقضت محكمة استئناف القاهرة بعد الاطلاع على المذكرات والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا بإزالم أحمد حسام ميدو بسداد تعويض قدره 8 ملايين و500 ألف جنيه بسبب تعسفه في استعمال حقه في إنهاء العقد، وإلزامه برد راتب شهر أكتوبر 2021 وقدره 500 ألف جنيه، وإلزامه بمصاريف التحكيم وقدرها 655 ألف و944 جنيه، و500 دولار أمريكي كرسم تسجيل، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.