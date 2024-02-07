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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الإصلاح والنهضة: الدولة تشعر جيدا بالمواطن وتتحرك دائما في التوقيت المناسب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لرفع الأعباء المعيشية عن المواطنين حكيمة جدًا تعكس إحساس القيادة السياسية بالمواطن المصري.

وأضاف عبد العزيز في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الوضع الاقتصادي صعب في ظل الأزمة التي تمر بها المنطقة والحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، فضلًا عن اشكاليات اقتصادية بداية من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن القيادة السياسية تتحرك في مسارين مهمين جدًا الأول معالجة الأزمة من جذورها ومحاولة إيجاد حلول فيما يتعلق بسعر الصرف ومحاولة تخفيف جموحه، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية ظهرت من تصريحات صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن مصر تحاول أن تتحرك مسرعة وبقوة في إصلاحات هيكلية ومحاولة كبيرة لجذب الاستثمارات لتحسين الوضع الاقتصادي، وعلى الرغم من تلك التحديات فإن الاقتصاد المصري يحاول وقادر على التعامل إلى الآن.

وتابع: "الدولة تشعر جيدًا بالمواطن وتتحرك دائمًا في التوقيت المناسب لتخفيف الأعباء عن المواطن وخصوصًا الذي لا يستطيع التحمل".
 

هشام عبدالعزيز حزب الإصلاح والنهضة الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة السياسية الحرب الإسرائيلية

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