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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يصلح | وصف صادم من ميدو لـ محمد صلاح

ميدو وصلاح
ميدو وصلاح

يرى أحمد حسام "ميدو"، لاعب توتنهام الإنجليزي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول، ليس قائدا كما يجب أن يكون.

وقال ميدو، عبر مقطع فيديو بثه بتطبيق "إنستجرام" اليوم الأربعاء، إن صلاح تطور من حيث القوة العقلية، ولكنه لا يملك الصفات القيادية.

وأضاف: "صلاح لا يقوم بما يفعله ليونيل ميسي كقائد لمنتخب الأرجنتين، أو كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال، الذي يصرخ أثناء تنفيذ ضربات الترجيح في زملائه، ويختار ترتيب من ينفذ، ولا يسمح لأحد بالتهرب من التسديد".

وتابع: "لماذا لم يمنح ليفربول شارة القيادة لمحمد صلاح؟ ببساطة لأنه ليس قائدا".

وانتقد ميدو ما وصفها بالحملة الموجهة ضد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، بسبب صياغة عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب.

وعلق ميدو: "بأي منطق يتحمل حازم إمام وضع بنود عقد فيتوريا.. هل يملك الخبرة القانونية لصياغة العقد، وهل لا يملك الاتحاد المصري لجنة للتعاقدات تبرم هذا الاتفاق".

وأتم قائلا: "كل ما في الأمر أننا نبحث عن كبش فداء يخرج على المسرح أمام الجماهير".

وودع منتخب مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار حاليا على يد الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح.

وأقال الاتحاد المصري البرتغالي روي فيتوريا من قيادة الفراعنة، وقرر تعيين حسام حسن الهداف التاريخي للفراعنة بدلا منه.

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