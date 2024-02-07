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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف إطلاق النار| عاجل .. نتنياهو يرفض شروط حماس المقترحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها حماس، قائلا إن تحقيق "النصر الكامل" في غزة ممكن خلال أشهر.

 

وجاءت تصريحات نتنياهو خال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بعد أن طرحت حماس سلسلة من المطالب ردا على اقتراح وقف إطلاق النار الذي تدعمه إسرائيل.

 

وقال إن المفاوضات مع الجماعة "لم تسفر عن شيء" ووصف شروطها بأنها "غريبة"، وأوضح في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "لا يوجد حل آخر سوى النصر الكامل والنهائي"، وأضاف: "إذا تمكنت حماس من البقاء في غزة، فهي مسألة وقت فقط قبل وقوع المذبحة التالية"

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول كبير في حماس قوله إن تصريحات نتنياهو بشأن اقتراح وقف إطلاق النار تظهر أنه ينوي مواصلة الصراع في المنطقة، ونقل عن المسؤول قوله إن حماس مستعدة للتعامل مع كافة الخيارات.

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