استغلوا قاصرات.. حبس 12 سيدة ورجل كونوا شبكة لممارسة الرذيلة بالدقهلية

أصدر المستشار محمود الموجي، رئيس نيابة بلقاس الجزئية وتحت إشراف المستشار محمد هاشم المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قرارا بحبس 12 سيدة ورجل 4 أيام على ذمة التحقيقات بينهم طفلة قاصر لم يتجاوز عمرها 14 عاما، وذلك عقب ضبطهم داخل شقة اثناء ممارستهم الرذيلة.

وأمرت النيابة العامة بإيداع طفلة تم ضبطها بدار مؤسسة الدفاع الإجتماعي بالمنصورة مؤقتا لحين صدور قرار بشأنها مع انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سنها وإعداد تقرير فني خاص بذلك .

وقررت النيابة طلب تحريات مباحث إدارة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولا لحقيقتها والوصل لدور المتهمة الأولى "م.م.ع"، والمتهم الثاني م .ا م"،في واقعة الاتجار بالبشر والتعامل فى الطفلة التي جرى ضبطها واستغلال حاجتها المادية وصغر سنها استغلال جنسيا مقابل الحصول على منفعة مادية من عدمه.

حيث تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط عدة اشخاص بشقة سكنية بمدينة بلقاس بها اعمال منافية للآداب وممارسة الرذيلة وأعمال الدعارة بمقابل مادي وبداخلها 6 سيدات من بينهم طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، و6 رجال.