نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة ....رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ رجوة خلال احتفال العائلة الملكية في الأردن بمرور 25 سنة على تسلّم الملك عبدالله الثاني مهامه الملكية.

حرصت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

حرصت الفنانة ديانا كرزون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.