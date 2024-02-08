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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة ....رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

فستان ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ رجوة خلال احتفال العائلة الملكية في الأردن  بمرور 25 سنة على تسلّم الملك عبدالله الثاني مهامه الملكية.

نورهان منصور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة |شاهد

حرصت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

حرصت الفنانة ديانا كرزون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

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