نورهان منصور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة |شاهد

حرصت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نورهان منصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام طويلة باللون الأبيض كشفت عن بطنها ونسقت معها بنطلون باللون البيج.

انتعلت نورهان منصور حذاء أنيق ذا كعب عالي، مع كلاتش ميتالك صغير الحجم، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نورهان منصور على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا على الألوان الترابية.