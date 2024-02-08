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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار تويوتا فورتشنر الجديدة في مصر

تويوتا فورتشنر موديل
تويوتا فورتشنر موديل 2023

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 أحد أشهر إصدارات الـ SUV الجديدة، وتقدم تويوتا أسطولاً متنوعاً من السيارات، وتتوفر بباقة من أقوى التجهيزات، وخيارين من المحركات.

 تويوتا فورتشنر موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

تتوفر الفئة الأولى من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، يتمكن من ضخ 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر، مع وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.

 

تأتي الفئة الثانية والثالثة من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، بمحرك 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الرباعي، بينما تستخدم هذه الفئات ناقل سرعات أوتوماتيكي أيضا من 6 نقلات.

 

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بتصميم خارجي رياضي، مع جنوط 18 بوصة، وشبكة أمامية للتهوية باللون الأسود، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل ،وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء لجميع الفئات المطروحة.

 

تويوتا فورتشنر موديل 2023

 

أبعاد وقياسات تويوتا فورتشنر موديل 2023

قاعدة العجلات بنسبة طول كلي بلغت 2745 مم.

إجمالي طول السيارة 4795 مم.

العرض الكلي للسيارة 1855 مم.

الارتفاع الإجمالي 1835 مم.

خزان الوقود بسعة 80 لتر.

 

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة ELEGANCE بقيمة قدرها 1,799,990 جنيه

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة SPORT  بقيمة قدرها 3,500,000 جنيه

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