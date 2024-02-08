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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هيفهموه ازاي.. لماذا لم يتعاقد الزمالك مع مترجم لمدربه البرتغالي الجديد؟

مدرب الزمالك الجديد
مدرب الزمالك الجديد

لماذا لم يتعاقد الزمالك مع مترجم؟ أثار هذا التساؤل حالة من الجدل، خاصة في ظل تواجد جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي لفريق نادي الزمالك، والذي تم تعيينه مؤخرا.. فما القصة؟

يذكر أن جوزيه جوميز، قد وقع على عقد لتولي تدريب الزمالك، لمدة موسم ونصف، ليخلف معتمد جمال الذي تولى المهمة بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

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من هو مدرب الزمالك الجديد؟

جوزيه جوميز البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 1995 كمدرب مساعد، ثم بدأ العمل كمدير فني بداية من عام 2003، حيث تولى عدة أندية أوروبية وعربية سابقا.

بدأ البرتغالي مسيرته في التدريب في منتصف العشرينات من عمره، عندما عمل كمساعد مدرب في أندية باسوش دي فيريرا وكوفيليا البرتغالية، كما عمل كمدرب للأحمال في عدة أندية مثل جيل فيسنتي وبنفيكا وبورتو بالبرتغال ومالاجا الإسباني وباناثينايكوس اليوناني.

وتولى جوزيه جوميز منصب المدير الفني لفريق فيدتوتون المجري وبعدها تولى تدريب التعاون السعودي، ثم انتقل لتدريب فريق أهلي جدة السعودي قبل أن يتولى تدريب فريق بني ياس الإماراتي، وعاد مجددا في نفس العام لقيادة التعاون السعودي.

كما تولى جوميز تدريب ريو أفي، و بعدها قاد ماريتمو البرتغالي، ثم تولى القيادة الفنية لفريق ألميريا الإسباني، وعاد بعدها مجددا للتعاون السعودي، ثم تولى تدريب بونفيرادينا بالدوري الإسباني وخاض جوزيه جوميز آخر تجاربه التدريبية رفقة تشافيس البرتغالي الذي رحل عنه في سبتمبر الماضي.

لماذا لم يعين الزمالك مترجما؟

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك سبب عدم الاستعانة بمترجم خاص لمدرب الفريق الجديد جوزيه جوميز، مؤكدا أن الزمالك لم يتعاقد مع مترجم خاص لجوزيه جوميز، في انتظار استطلاع رأي المدير الفني الجديد في مدي احتياجه لمترجم من عدمه نظرا لاتقانه اللغة الإنجليزية بخلاف البرتغالية".

وأضاف سالم في تصريحات صحفية، أن "المدرب البرتغالي سيعقد جلسة ستجمعه برئيس النادي لمناقشة كافة متطلبات الفريق خلال المرحلة القادمة".

بدوره قال الإعلامي شادي عيسى خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تواصلت مع الكابتن حسين لبيب لسؤاله عن موضوع المترجم فكان رده نصا (أنا غير مقتنع أصلا بوجود مترجم، أحمد مجدي يجيد إنجليزي والمجلس كله).

وأضاف لبيب -وفقا لما نقله عيسى-: "لم يتم تعين المترجم علشان يعتذر من أصله.. أول قعدة لي مع المدرب للكلام على الفريق سوف تكون أول الأسبوع.. ممكن الناس كلها تعرف أي شيء خاص بالنادي عن طريق المتحدث الإعلامي أو انا شخصيا فقط بلاش الإشاعات".

يذكر أن حالة من الجدل قد حدثت مؤخرا ما بين تواجد مترجم للمدرب جوزيه جوميز أو عدم تواجد مترجم.

وأصبح جوميز سادس برتغالي يتولى تدريب الأبيض عبر تاريخه بعد كل من: نيلو فينجادا ومانويل كاجودا وجايمي باتشيكو وجوسفالدو فيريرا وأجوستو إيناسيو.

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