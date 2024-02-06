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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك الجديد جوزيه جوميز

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

تعرض الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، إلى أول صدمة أو أزمة بعد غياب نجم الفريق وعدم وجود بديل لتعويضه.. فما القصة؟

يأتي ذلك بالتزامن مع إبرام الزمالك العديد من الصفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إلا أنه لم يتم التعاقد مع لاعب واحد في مركز الظهير الأيسر.

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صفقات الزمالك الجديدة

في سياق متصل، نجح نادي الزمالك في حسم 10 صفقات بصورة رسمية عقب حل أزمة القيد، والتي جاءت كالآتي:

1- عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز

2- ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر

3- أحمد حمدي صانع ألعاب مونتريال الكندي

4- الفلسطيني ياسر حمد مدافع نورث ايست الهندي

5- مهاب ياسر جناح أيمن فريق الداخلية

6- محمد عاطف جناح ومهاجم فريق طنطا

7- الأوغندي ترافيس موتيابا جناح فريق كامبالا سيتي

8- محمد شحاتة لاعب وسط مدافع فريق طلائع الجيش

9- سيف فاروق جعفر لاعب وسط بيراميدز

10- زياد كمال لاعب وسط إنبي

إصابة أحمد فتوح

صدمة الجهاز الفني للزمالك جاءت بعد أعلن النادي، غياب أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة خلال مشاركته مع المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2023.

ويعاني فتوح من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، و يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف بشكل يومي من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل من الناحية الطبية.

وتسبب غياب أحمد فتوح في أزمة للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، حيث أنه اللاعب الأول في مركزه في الوقت الحالي، حيث كان الجميع ينتظرون عودته من المنتخب الوطني، والمشاركة مع الزمالك مجددا بعدما قام بتجديد تعاقده وإنهاء أزمته مع مجلس الإدارة.

من هو بديل فتوح؟

ولا يمتلك الزمالك في الوقت الحالي سوى محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر، حيث سيتم الاعتماد عليه بشكل كبير في المباريات المقبلة، رغم عامل السن، حيث يتم تجهيزه بشكل جيد استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة 13 لمسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر مؤخرا رحيل عدد من اللاعبين وتحديدا بمركز الظهير الأيسر، فتم منح عبد الله جمعة وحاتم سكر وأحمد زكي ثلاثي الفريق، الاستغناءات الخاصة بهم، ليرحلوا عن الأبيض مجانا، رغم أن الفريق يعاني من أزمة بالمركز الأيسر.

وانتظر الجميع التعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن الأبيض أعلن الاكتفاء بالتدعيمات الحالية، وعدم إبرام أي تعاقدات جديدة.

وبالتالي سيتم البحث عن حل سريع لحين تعافي فتوح من الإصابة، سواء بالاستعانة بعناصر من قطاع الناشئين، أو توظيف لاعب جديد بهذا المركز.

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