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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوميز يعقد جلسة مع شيكابالا وعبدالله السعيد على هامش مران الزمالك

صدى البلد

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا "وعبدالله السعيد ثنائي الفريق على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.


وتحدث جوميز  معهما في بعض الأمور الفنية الخاصة بمركزهما داخل الملعب ، ومنحهما بعض التعليمات الفنية فى إطار الأفكار الخططية التي يتم تنفيذها استعداداً للفترة المقبلة.

وشهد المران حديث خاص بين ثلاثي الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر وعبدالله السعيد، حول الفترة المقبلة، وأهميتها والاستعداد لها بكل بجدية .

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير  الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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