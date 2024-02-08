حقيقة زيارة حسام حسن لـ محمد صلاح في إنجلترا.. شوبير يوضح

أكد الإعلامي أحمد شوبير صعوبة تنفيذ زيارة حسام حسن، مدرب منتخب مصر، لمحمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في إنجلترا، للتأكيد على عدم وجود أي أزمات بينهما، نظرًا للضغط الزمني في هذه الفترة.

وأوضح شوبير خلال تصريحات اذاعية، أن حسام حسن لديه العديد من الأمور التنظيمية في مصر، مثل إعلان تشكيلة الجهاز الفني والأسماء بشكل واضح، مما يجعل التنقل إلى إنجلترا صعبًا في الوقت الحالي.

ورغم أن فكرة زيارة حسام حسن لمحمد صلاح تعتبر جيدة، إلا أن التوقيت الضيق يجعلها أمرًا صعبًا، خاصة قبيل معسكر المنتخب والمشاركة في دورة ودية في الإمارات.

واختتم شوبير بدعوة الجميع لدعم منتخب مصر ونسيان أي خلافات، لأن المنتخب بحاجة للتركيز في ظل المنافسة الشديدة في تصفيات كأس العالم، خاصة بعد أداء متقلب للمنتخبات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.