شرف كبير .. أيمن دجيش: حكم مصري في نهائي أمم أفريقيا |فيديو

قال أيمن دجيش الحكم المساعد الدولي السابق، إن الحكم المصري أمين عمر أدار مباراة منتخبي نيجيريا وجنوب أفريقيا، والتي انتهت بفوز النسور الخضر بركلات الترجيح 4-2، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بجدارة.

وأضاف أيمن دجيش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هانى حتحوت ببرنامج «الماتش»، على قناة «صدي البلد»، أن مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا بشكل عام كانت صعبة، وقد بذل الطاقم التحكيمي، مجهودا كبيرا ولكن حكم الساحة، أمين عمر، كانت جميع قراراته كانت صحيحة.

وأشار أيمن دجيش، إلى أن الحكام المصريين الذين شاركوا في بطولة كأس أمم أفريقيا، ظهروا بمستوي متميز خلال البطولة، مؤكداً أن هناك حكمًا مصريًا سيدير نهائي البطولة، قائلاً «أتوقع ظهور محمود عاشور في نهائي أمم أفريقيا على الفار».

وتابع أيمن دجيش، أن ظهور أمين عمر ومحمد عادل ومحمود عاشور ومحمود معروف بهذه الصورة في بطولة أمم إفريقيا سيغير خريطة التحكيم المصري مستقبلًا وهذا الأمر يُعد شرفًا كبيرًا للتحكيم المصري.