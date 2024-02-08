تعرف على سر ارتداء إمام عاشور الواقي الرأسي في التدريبات

كشف الإعلامي محمد فاروق سبب ارتداء إمام عاشور واقي الرأس خلال تدريباته اليوم مع الأهلي.

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" 📸 | إمام عاشور ارتدي ”واقي الرأس“ في مران الأهلي كإجراء احترازي خوفًا من تعرضه لأي ارتطامات أو صدمات قوية تؤدي إلي إصابته بسبب تعرضه لارتجاج في المخ أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا "

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب ‏بلوزداد التي تقام بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم وتضمن بعض الجوانب البدنية وتقسيمة الكرة التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ‏ميشيل يانكون، مدرب الحراس.‏

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام سموحة يوم الاثنين الماضي على استاد السلام، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏