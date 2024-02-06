عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب نيجيريا: قادرون على الفوز بلقب أمم إفريقيا

بيسيرو
بيسيرو

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا، أن النسور في حاجة للعب بمستوى مرتفع إذا أرادوا خوض المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار يوم الأحد المقبل.

وقال بيسيرو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لقد قمنا بمهمة جيدة بالوصول إلى المربع الذهبي، لقد أظهرنا روحا جيدة وتنظيما، ونلعب كفريق سويا، علينا أن نلعب مباراة عالية المستوى، ندرك إمكانيات خصمنا، وينبغي أن نقدم 100% من مستوانا أو أكثر من ذلك للفوز على هذا الفريق الجيد للغاية، وأعتقد أن بمقدورنا الفوز بهذه البطولة، لكن جنوب أفريقيا أيضا ترغب في الفوز باللقب، مثلنا تماما".

ويلعب منتخب نيجيريا مع جنوب أفريقيا غدا الأربعاء في نصف النهائي، على أن يتأهل الفائز من المواجهة للنهائي وسيلاقي الفائز من المواجهة الأخرى في بين كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية.

ولم يفز منتخب نيجيريا باللقب القاري منذ 2013، لكن بيسيرو يشعر بالتفاؤل بشأن إمكانية التتويج.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

موضوعات متعلقة

علي غلاب يحقق ذهبية بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة بتونس

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

الأردن يتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس أمم آسيا

رسميا| حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني

شاهد|كيف استقبل لاعبي الأهلي عمر كمال عبد الواحد والزنفلي في ظهورهما الأول بالتتش؟

مبابي يواجه مشكلة كبيرة في انتقاله لريال مدريد

اعتماد تعيين ياسر إدريس رئيسا للجنة الأولمبية المصرية

مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد بـ هاتريك «فيل فودين»

ترشيحاتنا

الصادرات الغذائية تخطت 5 مليارات دولار.. أحمد موسى: الرئيس مهتم بتوطين الصناعة

كنت عايز أخلص من المشاكل..نص اعترافات تاجر مواشي أنهى حياة زوجته بأسيوط

حكم قراءة سورة "يس" بنية قضاء الحاجات.. دار الإفتاء تجيب

للسنة الثانية على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يتأهل لنهائي كأس الرابطة

حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب| اتحاد الكرة: لحين اختيار مدير فني أجنبي

رئيس اتحاد الكرة: ندعم حسام حسن بقوة وكل طلباته مجابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الفيشاوي ونسرين طافش.. أبطال فيلم "السيستم" في العرض الخاص بالتجمع| صور

إطلالة نسرين طافش فى العرض الخاص لفيلم "السيستم"| صور

اكتشفه بسرعة.. إليك أعراض مرض السكري المبكرة

ببدلة رقص وباروكة.. رانيا يوسف تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

أسعار الذهب في مصر اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ