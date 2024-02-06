مدرب نيجيريا: قادرون على الفوز بلقب أمم إفريقيا

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا، أن النسور في حاجة للعب بمستوى مرتفع إذا أرادوا خوض المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار يوم الأحد المقبل.

وقال بيسيرو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لقد قمنا بمهمة جيدة بالوصول إلى المربع الذهبي، لقد أظهرنا روحا جيدة وتنظيما، ونلعب كفريق سويا، علينا أن نلعب مباراة عالية المستوى، ندرك إمكانيات خصمنا، وينبغي أن نقدم 100% من مستوانا أو أكثر من ذلك للفوز على هذا الفريق الجيد للغاية، وأعتقد أن بمقدورنا الفوز بهذه البطولة، لكن جنوب أفريقيا أيضا ترغب في الفوز باللقب، مثلنا تماما".

ويلعب منتخب نيجيريا مع جنوب أفريقيا غدا الأربعاء في نصف النهائي، على أن يتأهل الفائز من المواجهة للنهائي وسيلاقي الفائز من المواجهة الأخرى في بين كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية.

ولم يفز منتخب نيجيريا باللقب القاري منذ 2013، لكن بيسيرو يشعر بالتفاؤل بشأن إمكانية التتويج.



