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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة سارة لجمهور ريال مدريد قبل مباراة جيرونا بالدوري الإسباني

صدى البلد

تلقى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أخباراً جيدة وأخرى سيئة خلال تدريبات الفريق اليوم قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يبدو أن لاعبين هامين، فينيسيوس وأنطونيو روديجر، قريبين من العودة للمشاركة في مباراة جيرونا.

شارك فينيسيوس في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد غيابه في مباراة أتلتيكو مدريد بسبب آلام في الرقبة، ويُتوقع عودته للملعب في مباراة جيرونا.

أما رودريجر، فقد تحسنت حالته بشكل ملحوظ ويُتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في مواجهة جيرونا بفضل العمل المستمر مع أخصائي العلاج الطبيعي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة خيتافي.

ومع ذلك، هناك شكوك حول مشاركة ناتشو في مباراة جيرونا، حيث لا تزال حالته غير مؤكدة وربما لا تسمح له باللعب، مما يدفع أنشيلوتي إلى إجراء بعض التغييرات في خط الدفاع قبل هذه المباراة الهامة.

أتلتيكو مدريد التدريبات الجماعية الدوري الإسباني أنطونيو روديجر صحيفة ماركا الإسبانية ريال مدريد صحيفة ماركا

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