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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على الحالات الموجبة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية بمشروع القانون الجديد

صدى البلد

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس ، واللجان البرلمانية المشتركة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.


وحد مشروع القانون الجديد ،حالات استفادة المسن من برامج الحماية الاجتماعية، حيث نص على أن تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

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تضامن النواب توافق على مشروع قانون حقوق المسنين

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تضامن النواب يوافق على المواد المنظمة فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين


إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حريتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
 

وشمل مشروع القانون، الحالات التي يجب فيها إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية للدولة، والتي تنص على:


تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها.


وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب مشروع قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين برامج الحماية الاجتماعية

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