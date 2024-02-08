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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شادي زلطة: قرارات الرئيس السيسي بشأن زيادة الحماية الاجتماعية تاريخية

شادي زلطة
شادي زلطة

قال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس تاريخية، إذ تضم عددا كبيرا من القرارات تصل إلى 12 قرارا متعلقا بزيادة الحد الأدنى للأجور وتعيينات للمعلمين والأطباء وزيادة الأجور للمعلمين ورفع المعاشات، وأيضا رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وغيرها من القرارات.

وأضاف «زلطة»، خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامي رامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن  الدولة المصرية منذ إقرار منظومة الإصلاح الشامل للنظام الاقتصادي في عام 2016، كانت تسير بمعدلات نمو جيدة للغاية، وكان هناك تقدم ملموس في الشارع المصري، ولكن مصر واجهت العديد من التحديات التي أثرت عليها بصورة كبيرة للغاية، كجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد، وبعدها حدوث توترات كبيرة في المنطقة  منها الحرب على قطاع غزة والأحداث الجارية في البحر الأحمر.

وأوضح أن التحديات العالمية كان لها تأثير على الاقتصاد العالمي، وبالتالي الدولة المصرية كونها جزءا من العالم.

وتابع: «لولا البرنامج الشامل الذي أطلقته الدولة المصرية في 2016، لم تكن الدولة لتحتمل أيا من التحديات الموجودة حاليا».

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