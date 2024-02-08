صدمة للجمهور.. غياب نجم الأهلي عن رحلة الفريق للجزائر بسبب الإصابة

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن إصابة لاعب الأهلي خالد عبد الفتاح وغيابه عن لقاء شباب بلوزداد الجزائري.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “خاص - خالد عبد الفتاح يغيب عن رحلة الأهلي إلي الجزائر بسبب الإصابة”.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا قويًا لمجموعة اللاعبين الدوليين على ملعب مختار التتش صباح ‏أمس.‏

واقتصر مران الفريق على اللاعبين الدوليين، في الوقت الذي منح فيه الجهاز الفني راحة لبقية اللاعبين على ضوء البرنامج التدريبي ‏الخاص بالفترة المقبلة.‏

وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يشرف كولر على فقرات خططية بمشاركة اللاعبين، وانضم إليهم أليو ديانج الذي فضل ‏المشاركة في التدريبات عقب عودته للقاهرة مباشرة.