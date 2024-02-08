جامعة مدينة السادات تدشن قافلة طبية ومشروعا بيئيا تنمويا في «الغوري»

نظمت جامعة مدينة السادات اليوم الخميس، الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والإدارة العامة للمشروعات البيئية قافلة طبية ومشروع بيئى تنموى في قرية "الغوري" مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.



تحت رعاية الدكتورة شادن معاويةرئيس الجامعة ، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ ثروت زكريا مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد منير مدير عام المشروعات البيئية.



أوضحت رئيس الجامعة أهمية دور جامعة مدينة السادات في نشر الوعي بين أبناء المجتمع وأهمية القوافل التي تهتم بالصحة والتوعية ولاسيما في المناطق المحيطة بالجامعة لتلبية احتياجات المواطنين.



وأشارت الدكتورة شادن معاوية إلى الدور الهام والحيوي للجامعة متمثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمشاركة في رفع الوعي والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة الإستراتيجية (قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة) والتي تستهدف الإهتمام بخدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.



كما أكد الدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية دور الوعي الصحي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الصحة وأن القافلة والمشروع التنموي التوعوي التثقيفى لتلبية إحتياجات المواطنين، وتنمية الوعى لديهم من خلال متخصصين بأسلوب مبسط نحو كل ما يطرأ على المجتمع المصرى من مشكلات وقضايا.



وإشتملت القافلة الطبية على كشوفات طبية فى تخصصات "جلدية 41 حالة، و باطنه 40 حالة، و عظام 46 حالة، و تحاليل 12 حالة" بإجمالى كشوفات طبية139حالة.

كما إشتملت القافلة على مجموعة ندوات تثقيفية توعوية حول:-

١- ندوة بعنوان”التغذية السليمة وعلاقتها بمرض السرطان " حاضر فيها الدكتور محمد منير دكتوراة في التغذية وعلوم الأطعمة ومدير عام المشروعات البيئية.

٢- ندوة بعنوان "تلوث الغذاء وتأثيره على صحة الإنسان “حاضر فيها الدكتور سامي زكريا مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات البيئية.

٣- ندوة بعنوان "التنمية المستدامة ومبادرة ال100 مليون شجرة "حاضر فيها متخصصين من حياة كريمة .

٤- ندوة بعنوان "الهجرة الغير شرعية وأثرها علي تفكك المجتمع "

5- ندوة بعنوان الإرهاب سلاح يدمر المجتمع حاضر فيهما متخصصين من وزارة الأوقاف .

حضر الندوات عدد 118 مستفيد ليكون إجمالي المستفيدين 257 مستفيد.

تأتى القافلة الطبية والمشروع التنموي بقرية"الغوري"مركز بركة السبع فى إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه الدولة وجامعة مدينة السادات ‏إيمانا منها بدورها في خدمة المجتمع المحيط و استكمالاً للمشروع القومي (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظة المنوفية، والتي أطلقها الرئيس “عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً.