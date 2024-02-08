اجتماعية الأطباء تقدم 295 ألف جنيه للأعضاء وأسرهم خلال شهر يناير

أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن نشاط الدعم الذي قدمته خلال شهري يناير الماضي، والذي بلغ 295 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور شادي صفوت، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، أن اللجنة تحرص على تقديم العديد من الخدمات والأنشطة للأطباء.

وقال إن دعم الأطباء وأسرهم في أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية يأتي على رأس اهتمامات وأولويات اللجنة الاجتماعية، إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافي والرحلات الداخلية والمصايف ورحلات الحج والعمرة.

أما عن موارد دعم الأطباء وأسرهم، فأكد صفوت أن الموارد تأتي في المقام الأول من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة، كما أن تبرعات الأطباء تعتبر من الموارد المهمة أيضا لمواصلة تقديم الدعم للأطباء وأسرهم.

وأعلن أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهر نوفمبر الماضي دعماً لأبناء الأطباء في الدراسة لـ 39 من أسر الأطباء بمبلغ 134 ألف جنيه، ودعماً لعلاج 35 طبيبا بمبلغ 141 ألف جنيه، ودعم مشروع العلاج بمبلغ 875 لمستفيد واحد، ودعم كارثي بمبلغ 20000 لـ1 مستفيد.

ودعت اللجنة الاجتماعية الأطباء لمتابعة جميع أنشطتها من خلاص صفحتها على “فيسبوك” من خلال الرابط التالي

لمتابعة أنشطة اللجنة الاجتماعية على رابط

https://bit.ly/3ud6B1G

@Shady Safwat