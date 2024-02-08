تحرك عاجل من عاهل الأردن بشأن الحرب في غزة

أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني جولة في عدة دول غربية تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لإجراء محادثات بخصوص وقف إطلاق النار في غزة.

ووفق البيان الصادر عن الديوان الملكي الأردني فإن "الملك عبد الله الثاني غادر، اليوم، في جولة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا"، مشيراً إلى أن الجولة "تهدف لحشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وذكر البيان؛ انه من المتوقع أن يلتقي الملك عبد الله، في واشنطن، بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وعدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس.



كما سيلتقي في العاصمة الكندية أوتاوا رئيس الوزراء جاستن ترودو، وفي باريس سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الوقت الذي سيشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين، وفق البيان ذاته.

وتأتي جولة الملك الأردني في ظل تحركات دولية، تتصدرها مصر وقطر والولايات المتحدة، وعدد من الدول الغربية، بهدف التوصل إلى هدنة لإنهاء الحرب الدائرة في غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

فيما تعد هذه الجولة هي الثانية له منذ بدء الحرب، حيث أجرى زيارة لعدة دول غربية، في أكتوبر الماضي، بهدف حشد الدعم الدولي لوقفها.