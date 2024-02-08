جامعة حلوان: الانتهاء من الجداول الدراسية وتجهيز الكليات للترم الثاني

أاعلنت جامعة حلوان عن إنهاء استعداداتها لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني وتجهيز الكليات والقاعات والمدرجات الدراسية للفصل الدراسي للعام 2024

وأعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، عن الانتهاء من تجهيزات المنشآت بالكليات وبدء إعلان الجداول الدراسية لمختلف البرامج، والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس والمدرجات وكافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة.

وشدد رئيس جامعة حلوان على أهمية تكاتف الجميع للنهوض بالجامعة وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد.

وحققت جامعة حلوان إنجازاً مشرفاً في بطولة الكونغ فو ضمن مسابقات بطولة الشهيد الرفاعي 51، حيث حصلت الجامعة على إجمالي 22 ميدالية.