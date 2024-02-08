خبير: قضية كهربا والزمالك لم يتم إدراجها بجلسات استماع محكمة التحكيم الدولي

أعلن عامر العمايرة الخبير التحكيمي المصري، عدم إدراج قضية كهربا والزمالك بجلسات استماع محكمة التحكيم الدولي.

وكتب "العمايرة"، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "صباح شريف تم إعلان جلسات استماع محكمة التحكيم الرياضية حتى يوم 15 مايو 2024، ولم يتم إدراج قضية كهربا و الزمالك".

يذكر أن فجر عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية مفاجأة مدوية، بشأن آخر التطورات في قضية محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي مع الزمالك.

وقال عامر العمايرة في تصريحات إذاعية: "أزمة كهربا مع نادي الزمالك ستستمر في المحاكم حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، خاصة بعدما قدم اللاعب ومحاميه استئنافا على القرار الأخير، والاستئناف يوقف تنفيذ القرار لحين الفصل".